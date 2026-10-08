Dolar 49,2102 +0,02%
Euro 55,2333 +0,27%
Bist 12.108,10 -0,12%
Altın Gram 6.551,66 +0,01%
EUR/USD 1,1194 -0,04%
Brent Petrol 104,76 +4,55%
--°

Maltepe'de çöken bina: vali Davut Gül iki can kaybını doğruladı, üç kişi kayıp

İstanbul Maltepe'de çöken binayla ilgili konuşan vali Davut Gül, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve üç kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de çöken bina: vali Davut Gül iki can kaybını doğruladı, üç kişi kayıp

Maltepe'de çöken binaya ilişkin vali açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de meydana gelen bina çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

can kaybı ve kayıp sayısı:

Vali Gül, olayla ilgili olarak "2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp" ifadelerini kullandı.

açıklamanın kısa yorumu:

Vali'nin verdiği bu bilgiler olayın bilançosuna ilişkin yetkili açıklaması olarak kayda geçti.

Vali Gül: &quot;2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp&quot;

Vali Gül: "2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun’da aranan kadın yakalandı ve kesinleşmiş hapsi için cezaevine gönderildi
images

Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma
images

Maltepe'de çökme sonrası üst katlarda kontrollü yıkım başlatıldı
images

Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun’da aranan kadın yakalandı ve kesinleşmiş hapsi için cezaevine gönderildi

Genç şüpheli adliyede: amcasının ölümüne ilişkin soruşturma

Büyükkılıç, Yeşilay ile YEDAM iş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı

Cizre polisi afetlere karşı müdahale hazırlıklarını güçlendirdi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı