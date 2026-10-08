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Maltepe'de çöken binada arama kurtarma sürüyor: 10 kişi sağ kurtarıldı

İstanbul Valiliği, Maltepe’de çöken binada şu ana kadar 10 kişinin sağ kurtarıldığını; çöken bölümdeki 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çöken binada arama kurtarma sürüyor: 10 kişi sağ kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarında son durum

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Maltepe'de çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.

Çöken bölümde arama devam ediyor

Valilik, çöken bölümde bulunan 4 kişinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yetkililerden gelecek yeni bilgiler takip ediliyor.

İstanbul Valiliği: &quot;Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10...

İstanbul Valiliği: "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Çöken bölümde bulunan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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