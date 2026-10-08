Maltepe'de çöken binada çalışmalar kesintisiz devam ediyor

Olayın özeti:

Maltepe'de çökme meydana gelen binada çalışmalar devam ediyor. Yetkililer alanda inceleme ve güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü bildiriyor.

Yürütülen çalışmalar:

Olay yerinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaların kapsamı ve son duruma ilişkin resmi bilgilendirmeler bekleniyor.

Gelişmelerin takibi:

Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor; kamuoyuna yapılacak açıklamalar doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacak.

Maltepe'de çökme meydana gelen binada çalışmalar devam ediyor