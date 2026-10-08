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Maltepe'de çöken binada can kaybı: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın üçüncü katında çökme: saat 05.40'ta yaşanan olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de çöken binada can kaybı: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

olayın yaşandığı yer ve zaman:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada sabah saat 05.40 sıralarında bir bölümde çökme meydana geldi. Olay, binanın üçüncü katında gerçekleşti ve çevreden yapılan ihbar üzerine ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlar için yoğun çalışma başlattı. Ekipler, enkazda arama ve kurtarma faaliyetlerini hassasiyetle sürdürüyor; müdahaleler halen devam etmektedir.

can kaybı ve resmi açıklama:

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İstanbul Valiliği: &quot;Maltepe&#039;de 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları...

İstanbul Valiliği: "Maltepe'de 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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