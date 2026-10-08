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Maltepe'de çöken binada dinleme çalışması: 'sesimi duyan var mı?'

Maltepe Cevizli'de çöken 7 katlı binada 2 kişi yaşamını yitirdi; enkaz altında kalan 2 kişi için arama kurtarma ve dinleme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de çöken binada dinleme çalışması: 'sesimi duyan var mı?'

Maltepe'de çöken binada dinleme çalışması: 'sesimi duyan var mı?'

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın üç katında saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri hemen çalışmaya başladı.

Arama kurtarma çalışmaları:

İlk değerlendirmelere göre enkaz altındaki müdahalelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İstanbul Valiliği açıklamasında "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Enkaz altında dinleme ve ulaşma çabaları:

Kurtarma ekipleri, enkazı hassas cihazlarla dinleyerek ve arama köpekleriyle birlikte çalışarak içerideki kişilere ulaşmaya çalışıyor. Ekipler zaman zaman "Sesimi duyan var mı?" diye seslenerek veya dinleme cihazlarıyla yaşam belirtisi arıyor.

Çalışmalar, ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde sürüyor; enkaz altındaki kişilere ulaşma çabaları devam ediyor ve yetkililer yeni bilgileri paylaşacak.

Maltepe&#039;de ekipler çöken binada dinleme yapıyor: &quot;Sesimi duyan var mı?&quot;

Maltepe'de ekipler çöken binada dinleme yapıyor: "Sesimi duyan var mı?"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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