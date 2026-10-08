Maltepe'de çöken binada gece gündüz süren arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

olayın gelişimi:

Sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın üç katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerinde de sürdü ve ekiplerin enkazdaki müdahalesi havadan dronla görüntülendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri kapsamında sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatıldı.

enkazdan çıkarılanlar ve alınan tedbirler:

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarıldı, enkazdan çıkarılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrasında yıkılan binanın çevresindeki 4 bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Mahalle sakinlerinin bölgede bekleyişi sürerken, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve moloz tahliye işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Maltepe'deki enkazda devam eden çalışmalar böyle görüntülendi