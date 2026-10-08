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Maltepe'de çöken binada sismik dinlemeyle hayat izi aranıyor

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonrası AFAD ve UMKE ekipleri, enkaz altındaki iki kişi için sismik dinleme çalışmalarını başlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de çöken binada sismik dinlemeyle hayat izi aranıyor

Olayın ayrıntıları:

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkarılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Ekiplerin uzun saatlerdir devam eden çalışmaları sürerken, enkaz altında bulunan 2 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler, kayıt ve dinleme yöntemleriyle yapılacak tespitlere göre müdahaleyi sürdürecek.

Maltepe&#039;deki enkazda sismik arama çalışmaları başladı

Maltepe'deki enkazda sismik arama çalışmaları başladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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