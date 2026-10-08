Maltepe'de çöken binada sismik dinlemeyle hayat izi aranıyor

Olayın ayrıntıları:
Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler çalışmalarına başladı.
Arama kurtarma çalışmaları:
İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkarılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Ekiplerin uzun saatlerdir devam eden çalışmaları sürerken, enkaz altında bulunan 2 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler, kayıt ve dinleme yöntemleriyle yapılacak tespitlere göre müdahaleyi sürdürecek.
Maltepe'deki enkazda sismik arama çalışmaları başladı
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