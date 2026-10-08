Maltepe'de çöken binadan 8 kişi sağ çıkarıldı, 6 kişi için çalışmalar sürüyor

Maltepe'de bina çökmesi

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında zemin üstü 3 katı çöken 7 katlı bir binada göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

olayın ayrıntıları:

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre bina 1987 yılında zemin + 6 kat olarak inşa edildi. Zemin katı işyeri, üst katlardaki 12 daire ise ikamet amaçlı kullanılıyordu. Binada toplam 33 kişinin yaşadığı bildirilirken, çöken bölümdeki 4 dairede yaşayan 14 kişiden 8 kişi sağ olarak kurtarıldı; kurtarılanlar arasında 3'ü çocuk bulunuyor.

arama kurtarma çalışmaları:

Çöken bölümde enkaz altında olduğu bildirilen kalan 6 kişinin kurtarılması için çalışmalar AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Çökmeden etkilenmeyen dairelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, arama kurtarma ekipleri enkazda kalanların bulunmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Maltepe'de çöken binada can pazarı: 8 kişi kurtarıldı, 6 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor