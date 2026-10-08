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Maltepe'de çöken binadan 8 kişi sağ çıkarıldı, 6 kişi için çalışmalar sürüyor

Maltepe Cevizli'de zemin üstü 3 katı çöken 7 katlı binada 14 kişiden 8'i kurtarıldı; AFAD öncülüğünde kalan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çöken binadan 8 kişi sağ çıkarıldı, 6 kişi için çalışmalar sürüyor

Maltepe'de bina çökmesi

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında zemin üstü 3 katı çöken 7 katlı bir binada göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

olayın ayrıntıları:

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre bina 1987 yılında zemin + 6 kat olarak inşa edildi. Zemin katı işyeri, üst katlardaki 12 daire ise ikamet amaçlı kullanılıyordu. Binada toplam 33 kişinin yaşadığı bildirilirken, çöken bölümdeki 4 dairede yaşayan 14 kişiden 8 kişi sağ olarak kurtarıldı; kurtarılanlar arasında 3'ü çocuk bulunuyor.

arama kurtarma çalışmaları:

Çöken bölümde enkaz altında olduğu bildirilen kalan 6 kişinin kurtarılması için çalışmalar AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Çökmeden etkilenmeyen dairelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, arama kurtarma ekipleri enkazda kalanların bulunmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Maltepe&#039;de çöken binada can pazarı: 8 kişi kurtarıldı, 6 kişiyi kurtarma çalışmaları...

Maltepe'de çöken binada can pazarı: 8 kişi kurtarıldı, 6 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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