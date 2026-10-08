Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar

Maltepe'de çökme ve kurtarma çalışmaları
Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3. katında çökme meydana geldi. Olay yerinde başlatılan çalışmalarda enkazdan bir çocuk çıkarıldı.
Olayın gelişimi:
Çökme, binanın üçüncü katındaki bölümde gerçekleşti. Bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahale ederek enkaz altında kalan kişilerin aranmasına başladı. İlk etapta, çöken bölümdeki durum değerlendirildi ve arama faaliyetleri planlanarak yürütüldü.
Kurtarma çalışmaları ve güvenlik:
Arama-kurtarma ekipleri enkazdan çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma çalışmaları titizlikle ve dikkatle devam ederken, çıkarılan çocuğun durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Olay yerindeki çalışmaların güvenlik önlemleri alınarak, enkazda olabilecek diğer kişilerin tespiti için sürdürüldüğü bildirildi.
Maltepe'de çöken binadan çocuk böyle kurtarıldı
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