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Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar

Maltepe'de 7 katlı binanın 3. katında çökme oldu; kurtarma çalışmaları sürerken enkazdan bir çocuk çıkarıldı, müdahale devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan çocuğun kurtarılışına ilişkin detaylar

Maltepe'de çökme ve kurtarma çalışmaları

Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3. katında çökme meydana geldi. Olay yerinde başlatılan çalışmalarda enkazdan bir çocuk çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

Çökme, binanın üçüncü katındaki bölümde gerçekleşti. Bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahale ederek enkaz altında kalan kişilerin aranmasına başladı. İlk etapta, çöken bölümdeki durum değerlendirildi ve arama faaliyetleri planlanarak yürütüldü.

Kurtarma çalışmaları ve güvenlik:

Arama-kurtarma ekipleri enkazdan çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma çalışmaları titizlikle ve dikkatle devam ederken, çıkarılan çocuğun durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Olay yerindeki çalışmaların güvenlik önlemleri alınarak, enkazda olabilecek diğer kişilerin tespiti için sürdürüldüğü bildirildi.

Maltepe&#039;de çöken binadan çocuk böyle kurtarıldı

Maltepe'de çöken binadan çocuk böyle kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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