Maltepe'de çöken binadan enkazdan çıkarılan kişinin kurtarma anı

olay yerinde durum:

Maltepe'de 7 katlı binanın üçüncü katında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri, enkazda kurtarma çalışmaları başlattı.

enkazdan çıkarma anı:

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde ekiplerin sistemli ve dikkatli müdahalesi görülüyor; ekipler, yıkıntılar altında kalan bölümleri kontrol ederek bir kişiyi enkazdan çıkardı. Kurtarma anı görüntülerde ekiplerin koordineli çalışmasını ve titiz kazı-tarama çabalarını yansıtıyor.

çalışmalar sürüyor:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer ve ekipler, çevredeki yapıları ve enkazı kontrol ederek olası başka mağdurları tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Maltepe'de çöken binadan bir kişiyi ekipler böyle çıkarttı