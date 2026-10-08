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Maltepe'de çöken binadan enkazdan çıkarılan kişinin kurtarma anı

Maltepe'de 7 katlı binanın üçüncü katında çökme meydana geldi; arama kurtarma ekipleri enkazdan bir kişiyi çıkarıp kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de çöken binadan enkazdan çıkarılan kişinin kurtarma anı

olay yerinde durum:

Maltepe'de 7 katlı binanın üçüncü katında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri, enkazda kurtarma çalışmaları başlattı.

enkazdan çıkarma anı:

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde ekiplerin sistemli ve dikkatli müdahalesi görülüyor; ekipler, yıkıntılar altında kalan bölümleri kontrol ederek bir kişiyi enkazdan çıkardı. Kurtarma anı görüntülerde ekiplerin koordineli çalışmasını ve titiz kazı-tarama çabalarını yansıtıyor.

çalışmalar sürüyor:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer ve ekipler, çevredeki yapıları ve enkazı kontrol ederek olası başka mağdurları tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Maltepe&#039;de çöken binadan bir kişiyi ekipler böyle çıkarttı

Maltepe'de çöken binadan bir kişiyi ekipler böyle çıkarttı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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