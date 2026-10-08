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Maltepe'de çöken binanın enkazında sismik aramalar yeniden başladı

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü; 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti. AFAD, enkaz altındaki 2 kişi için sismik aramaya başladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de çöken binanın enkazında sismik aramalar yeniden başladı

Maltepe'de kurtarma çalışmaları sismik dinlemeyle sürüyor

Olay sabah 05.40'ta Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üç katında henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.

Olay yerindeki müdahale ve çıkarılanlar:

İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkarılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalanlar için sismik arama:

Enkaz altında bulunan 2 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler uzun saatlerdir bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma koşulları zorlu; ekipler hassas hareket ederek ses ve titreşim verilerini analiz ediyor. Sismik dinleme, enkaz içindeki olası canlı varlığın yerinin tespitinde kullanılan bir yöntem olarak yürütülüyor.

Arama faaliyetleri devam ediyor ve çevredeki güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

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Maltepe'deki enkazda sismik arama çalışmaları başladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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