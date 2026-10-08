Dolar 49,2105 +0,02%
Euro 55,2498 +0,30%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.543,47 -0,12%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 105,41 +5,20%
--°

Maltepe'de çöken binanın enkazından çıkan iki cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40'ta 7 katlı binanın üç katı çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de çöken binanın enkazından çıkan iki cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen çökme, çevrede büyük paniğe yol açtı. Saat 05.40 civarında, 7 katlı binanın üç katında çökme yaşandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler, kısa sürede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sırasında enkaz altında kalanlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır hasar gören binada iki kişinin daha enkaz altında olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve cenazelerin taşınması:

Enkazdan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri ve inceleme amacıyla sevki yapıldı. Enkazda hayatını kaybedenlerin Gülce Dora Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olduğu belirtilirken, her iki cenaze de resmi işlemler için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinde görevli birimler ve arama kurtarma ekipleri, enkazda olabilecek diğer kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na...

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çökmenin ardından enkazla mücadele ve inceleme sürüyor
images

Okullarda güvenlik güçlendiriliyor: Muratlı’da bahçe görevlilerine uygulamalı eğ...
images

Okulda çamaşır suyu iddiası: Uzunköprü'de öğrenciler hastaneye kaldırıldı
images

Uygulamalı eğitim gemisiyle arama: Bartın Üniversitesi öğrencileri kayıp madenci...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İş makinesiyle çarpışan servis şoförü Develi'de defnedildi

Maltepe'de çökmenin ardından enkazla mücadele ve inceleme sürüyor

Muratlı'da bahçe görevlilerine müdahaleden çok bildirim odaklı güvenlik eğitimi

Minikler için keşif alanı: Yavuz Sultan Selim Anaokuluna yeni kütüphane

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı