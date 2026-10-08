Maltepe'de çöken yapıda projeye uyumsuzluk ve 'yüzde 50 büyütme' iddiası

Maltepe'de çöken binaya ilişkin uzman değerlendirmeleri

Saat 05.40 sıralarında Maltepe'de henüz belirlenemeyen nedenle 7 katlı bir binanın zemin üstü 3 katı çöktü. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilerek arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler bölgedeki çalışmaları sürdürürken mahalle sakinleri ve uzmanlar yapım koşullarına dair değerlendirmelerde bulundu.

mimarın tespitleri:

Olay yerinde bulunan emekli mimar Emir Tekin, binanın yapım sürecine ilişkin ayrıntılı gözlemlerini aktardı. Tekin, 1999 depremi sonrası getirilen düzenlemeler öncesi ve sonrası binalar arasında fark olduğunu vurgulayarak, denetim sistemlerinin 1999 sonrası güçlendiğini belirtti. Tekin, bu bağlamda şu tespitleri paylaştı: "2000 yılı öncesi binalarda projeye uyumsuzluk var. Yapılan bina yerinde yüzde 50 büyütülüyordu. Aynı demir ve aynı kolonla fiziki olarak büyütülüyordu."

Tekin, binaya 1,5-2 kilometre mesafede olduğunu, ancak eski fotoğraflarla mevcut durumu karşılaştırdığını söyleyerek binanın özellikle zemin kat üzerine yıkıldığını ve dükkan katının oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Küçük bir arsa 4 daire üzerine bina kurulmuş. Bu binada 20 dairenin üzerinde fazla daire ve dükkan var; bu kadar arsa ile 1,50 emsal ile bu yapı olmaz. Bu bina en yüzde 50 büyütülmüştür" dedi.

Tekin ayrıca kentsel dönüşüm uygulamalarına değinerek, dönüşüm için bakanlık tarafından verilen imar artışlarının mevcut yapıyı dönüştürmeye yetmediğini belirtti: "Bina dönüşsün diye bakanlık yüzde 30 imar artışı veriyor. Yüzde 30 imar artışı bile bugünkü inşaat alanını sağlamıyor."

kentsel dönüşüm ve toplumsal etki:

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise kentsel dönüşümün uygulama dinamiklerine dikkat çekti. Altan, yüzde 50 artı 1 ile kentsel dönüşümde ivme sağlandığını ancak önemli bir nüfus kesiminin, özellikle yaşlı vatandaşların, evlerini terk etmek istememesi nedeniyle dönüşümün beklendiği hızda gerçekleşemediğini söyledi. Bu durumun hem uygulamadaki sıkıntılara hem de riskli yapı stoğunun korunmasına yol açtığını vurguladı.

Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerinin iddiaları yapının ruhsat ve projeye uygunluğu bakımından soru işaretleri oluşturuyor. Yetkili kurumların yapının geçmişine dair incelemeleri ve teknik raporlar, ilerleyen süreçte olayın nedenlerini netleştirecek.

MALTEPE’DE 7 KATLI BİR BİNANIN ZEMİN ÜSTÜ 3 KATI ÇÖKTÜ