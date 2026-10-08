Maltepe'de çöken yapının üst katları kontrollü olarak sökülüyor

Üst katlarda kontrollü yıkım başladı

Maltepe'de sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada, oluşan risk nedeniyle üst katların sökümüne ve kontrollü yıkımına başlandı.

Yıkımın amacı:

Çalışmanın temel amacı binanın üstündeki yükü azaltmak ve yapısal riski kontrol altına almak. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada bu yöntemin hem binanın yükünü azaltacağını hem de alttan yürütülen arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağını belirtti.

Arama kurtarma süreci:

Vali Gül'ün aktardığına göre, "Üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Hem binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar." Bu sözler, ekiplerin aynı zamanda alttan açılan tünellerle çalışma yürüttüğünü doğruluyor.

Çevrede güvenlik önlemleri artırıldı ve bölge halkına gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, yıkımın kontrollü olması için gerekli tüm protokollerin uygulandığını ifade ediyor.

Maltepe'de çöken binanın üst katlarının kısmi yıkıma başlandı