Maltepe'de çökme endişesi: Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta tahliye çalışması

olay yeri ve tahliye:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan bir binada çökme yaşandı. Olayda binada mahsur kalanlar olduğu bildirildi; şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor.

kurtarma çalışmaları ve güvenlik:

Kurtarma ekipleri öncelikle içeride bulunanların güvenli şekilde çıkarılmasına odaklandı. Çevredeki sakinlerin uzaklaştırıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Yapının sağlamlığı ve olası riskler uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve gelişmeler geldikçe durum kamuoyuna duyurulacak; tahliye ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

MALTEPE CEVİZLİ MAHALLESİ DOĞU SOKAKTA BULUNAN BİR BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ. BİNADA MAHSUR KALANLARI TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.