Maltepe'de çökme: enkazdan bir kişi çıkarıldı, üç kişi için arama kurtarma sürüyor

olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Olayda binanın üç katında çökme tespit edildi ve çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı. Yapılan müdahalelerde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız beden enkaz altından çıkartıldı. Ekipler şu an enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

valilikten açıklama:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, olayla ilgili inceleme ve tespitlerin devam ettiğini bildirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki alanın sınırlandırıldığı ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği: "Maltepe'de 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor"