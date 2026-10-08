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Maltepe'de çökme: enkazdan bir kişi çıkarıldı, üç kişi için arama kurtarma sürüyor

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın üç katında çökme oldu; enkazdan bir kişi çıkarıldı, ekipler enkaz altında üç kişiyi aramaya devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çökme: enkazdan bir kişi çıkarıldı, üç kişi için arama kurtarma sürüyor

olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Olayda binanın üç katında çökme tespit edildi ve çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı. Yapılan müdahalelerde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız beden enkaz altından çıkartıldı. Ekipler şu an enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

valilikten açıklama:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Maltepe’de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, olayla ilgili inceleme ve tespitlerin devam ettiğini bildirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki alanın sınırlandırıldığı ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği: &quot;Maltepe&#039;de 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları...

İstanbul Valiliği: "Maltepe'de 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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