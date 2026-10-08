Maltepe'de çökme sonrası arama kurtarma çalışmaları dron kamerasında

olay yeri ve can kaybı:
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında binanın 3 katında çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.
arama kurtarma çalışmaları:
Çalışmalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
dron görüntüleri:
Arama kurtarma çalışmaları dron kamerasıyla görüntülendi; kayıtlar ekiplerin enkazdaki müdahalesini ve çalışma alanının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntüler, sahadaki çalışma sürecine dair görsel belge niteliği taşıdı.
Maltepe'de arama kurtarma çalışmaları dron kamerasında
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!