Maltepe'de çökme sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Olay ve müdahale:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı. Bakan Çiftçi, ilgili tüm kurumların koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarının büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Arama-kurtarma ve tahliye durumu:

Bakanın verdiği bilgilere göre şu ana kadar enkazdan 5 vatandaş sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildi. Ayrıca enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşla irtibat sağlandı, toplamda 7 vatandaşın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor.

Çalışmaların önceliğinin enkaz altındaki her bir vatandaşa ulaşmak ve onları sağ salim ailelerine kavuşturmak olduğunu vurgulayan Çiftçi, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirilen 2 Mülkiye Müfettişinin çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılmasını dileyerek yaralılara acil şifa ve Maltepeli hemşehrilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

ŞU ANA KADAR ENKAZDAN 5 VATANDAŞ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI