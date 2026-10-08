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Maltepe'de çökme sonrası enkaz altında arama: ekipler itfaiye merdiveniyle çalışıyor

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3. katında çökme meydana geldi; 2 kişi yaşamını yitirdi, ekipler enkaz altındaki 2 kişiyi arıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de çökme sonrası enkaz altında arama: ekipler itfaiye merdiveniyle çalışıyor

Maltepe'de bina çökmesi

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 3. katında sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Olay, saat 05.40 sıralarında gerçekleşti ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde, enkaz altında kalanlar için hızlı müdahale ve güvenli tahliye öncelikli çalışma başlatıldı. Bölgedeki vatandaşlar ve çevredeki yapılar güvenlik şeridine alınarak çalışmaların sağlıklı yürütülmesi sağlandı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Arama kurtarma ekipleri üst katlarda itfaiye merdiveni kullanarak erişim sağladı ve enkaz üzerinde dinleme cihazlarıyla tespit çalışmaları yürütüyor. Ekipler, özellikle hassas kurtarma tekniklerini ve enkaz stabilizasyonunu ön planda tutarak insanlara ulaşmaya çalışıyor. Çalışmalar sırasında yaşam bulgusu tespit edilmesi halinde kısa sürede müdahale edilebilmesi için koordinasyon sürdürülüyor.

Valilik açıklaması ve durum:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, enkaz altında hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 2'ye yükseldiği, enkaz altındaki diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yetkililer vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini istedi.

Olayın nedenine ilişkin kesin bilgi, teknik inceleme ve uzman ekiplerin değerlendirmesi sonrasında paylaşılacak. Arama kurtarma operasyonu devam ederken, ekiplerin önceliği enkaz altındakilere ulaşmak ve güvenli tahliyeyi gerçekleştirmektir.

Maltepe&#039;de ekipler itfaiye merdiveniyle çöken binanın üst katlarında arama yaptı

Maltepe'de ekipler itfaiye merdiveniyle çöken binanın üst katlarında arama yaptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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