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Maltepe'de çökmenin ardından enkazla mücadele ve inceleme sürüyor

Maltepe'de çöken binayla ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor; alanda enkaz kaldırma, güvenlik önlemleri ve hasar tespitine odaklanan ekipler görevde.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çökmenin ardından enkazla mücadele ve inceleme sürüyor

Maltepe'de çöken binada çalışmalar devam ediyor

Maltepe'de çöken binayla ilgili sahada yürütülen müdahale ve inceleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Alandaki ekipler, güvenliği ön planda tutarak çalışmalarını sürdürüyor.

süreç ve öncelikler:

Çalışmaların önceliği güvenlik ve hasar tespitidir. Enkazın kontrollü biçimde kaldırılması, çevre güvenliğinin sağlanması ve yapıdaki risklerin değerlendirilmesi sürecin temel adımlarını oluşturuyor.

bilgi akışı ve takip:

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar beklendiği sürece, bölgedeki ilerleme ve alınan önlemler kamuoyuna duyurulacaktır. Halkın güvenliği ve bilgilendirilmesi öncelikli tutuluyor.

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Maltepe'de çöken binada çalışmalar devam ediyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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