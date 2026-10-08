Maltepe'de çöküş sonrası arama çalışmaları sürüyor: can kaybı 2

son durum:

İstanbul Valiliği, Maltepe’de çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 2’ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, enkaz altında bulunan 2 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Yetkililer, enkaz altındaki kişilere ulaşmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Ekipler olay mahallinde titiz arama faaliyetleri yürütürken, sürecin sağlıklı yürütülmesi için hassas ve koordineli bir yaklaşımın benimsendiği kaydedildi.

yetkililerin açıklamaları ve süreç:

Açıklamada savunulan son rakamlar resmi makamlar tarafından paylaşılırken, arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin yeni bilgiler geldiğinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. Olayla ilgili gelişmeler ve operasyonların seyri yetkililerin açıklamalarıyla takip edilecek.

İstanbul Valiliği: "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."