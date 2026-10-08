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Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması

Maltepe'de kurtarma ekipleri enkaz altından çıkarılan Gülce'yi yakınlarına teslim etti; sevinç ve gözyaşları arasında duygusal anlar yaşandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması

enkazdan çıkarılışı:

Maltepe'de yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, enkaz altından Gülce'yi çıkardı. Kurtarma anı, olay yerinde bulunanların dikkatini çekti ve ekiplerin koordineli müdahalesiyle gerçekleşti.

yakınlarının tepkisi:

Çıkarılmasının ardından Gülce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu; bazıları sarılarak teselli etti. Olay yeri kısa sürede duygusal anlara sahne oldu.

Çevredeki vatandaşlar ve yakınların tepkileri, kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla birleşerek hem rahatlama hem de derin bir üzüntü hissi oluşturdu. Yetkili birimler, bölgedeki çalışmaları sürdürerek durumu takip ediyor.

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Maltepe'de ekipler enkaz altındaki Gülce'yi çıkarttı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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