Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması

enkazdan çıkarılışı:

Maltepe'de yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, enkaz altından Gülce'yi çıkardı. Kurtarma anı, olay yerinde bulunanların dikkatini çekti ve ekiplerin koordineli müdahalesiyle gerçekleşti.

yakınlarının tepkisi:

Çıkarılmasının ardından Gülce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu; bazıları sarılarak teselli etti. Olay yeri kısa sürede duygusal anlara sahne oldu.

Çevredeki vatandaşlar ve yakınların tepkileri, kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla birleşerek hem rahatlama hem de derin bir üzüntü hissi oluşturdu. Yetkili birimler, bölgedeki çalışmaları sürdürerek durumu takip ediyor.

Maltepe'de ekipler enkaz altındaki Gülce'yi çıkarttı, yakınları gözyaşlarına boğuldu