Maltepe'de göçükten kurtulan vatandaş kentsel dönüşüm pişmanlığını anlattı

Maltepe'de göçükte yaşam mücadelesi: kurtulanların sözleri

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen çöküntüde, bir apartmanın zeminin üstü üç katında çökme yaşandı. Olay saat 05.40 civarında bildirildi ve bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre çökme altında kalan 14 kişiden 8 kişi sağ olarak kurtarıldı; kalan 6 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

bina ve yerleşim bilgileri:

Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına göre söz konusu yapı 1987 yılında inşa edilmiş olup, zemin + 6 kat olarak kayıtlarda yer alıyor. Binanın zemin katı işyeri olarak kullanılırken, üst katlarda toplam 12 daire ikamet amaçlı kullanılıyordu. Yetkililer, olay yerinde yürütülen çalışmaları ve arama kurtarma sürecini koordine ediyor.

kurtulanların ifadeleri ve kentsel dönüşüm vurgusu:

Çöken binadan kurtarılan vatandaşlardan Tolga Gürpınar, yapıdaki çatlaklardan ve önceki dönemde duyulan çatırdama seslerinden söz etti. Gürpınar, "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık; keşke bağlasaydık" diyerek hem yaşadıkları tedirginliği hem de süreçteki pişmanlığı dile getirdi. Kurtarılanlar arasında 3'ü çocuk olmak üzere çeşitli yaş grupları bulunuyor.

Olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yetkililer herhangi bir ek değerlendirme veya açıklama yapıldığında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti. Bölge sakinleri ve kurtulanlar yaşananları anlatarak, benzer olayların önlenmesi için alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş: "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık"