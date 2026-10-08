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Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın çevresindeki 4 yapı tedbiren mühürlendi

Maltepe Cevizli'de üç katı çöken 7 katlı binanın çevresindeki dört bina tedbir amaçlı mühürlendi; enkazdan 8 kişi çıkarılırken 2 kişi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın çevresindeki 4 yapı tedbiren mühürlendi

olay ve müdahale:

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekipler enkaz altında sürdürülen çalışmalarda çevre güvenliğini sağlarken, yıkım işlemleri kontrollü şekilde yürütülüyor.

kurtarma sonuçları ve çevre tedbirleri:

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarıldı; enkazdan çıkarılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Bölgedeki can kaybı ve yaralanmalar ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yıkılan binanın çevresinde bulunan 4 bina, ikinci bir risk oluşmaması için tedbir amaçlı olarak mühürlendi. Yetkililer, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bölgedeki işlemlerin ve soruşturmanın sürdürüleceğini bildirdi.

Maltepe&#039;de göçük etrafındaki 4 bina tedbir amaçlı mühürlendi

Maltepe'de göçük etrafındaki 4 bina tedbir amaçlı mühürlendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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