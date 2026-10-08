Dolar 49,2103 +0,02%
Euro 55,2173 +0,24%
Bist 12.115,05 -0,07%
Altın Gram 6.564,95 +0,21%
EUR/USD 1,1193 -0,06%
Brent Petrol 104,15 +3,94%
--°

Maltepe'de kurtarma seferberliği: Köymen içeride dört kişinin kaldığını tahmin ediyor

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, devam eden kurtarma çalışmalarında içeride yaklaşık dört kişinin kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de kurtarma seferberliği: Köymen içeride dört kişinin kaldığını tahmin ediyor

kurtarma çalışmaları devam ediyor:

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, kentte süren kurtarma operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Başkan, çalışmalarda önceliğin can kurtarmak olduğunu vurguladı ve saha koşullarının zorlu olduğunu belirtti.

Köymen açıklamasında, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor, içeride 4 kişinin kaldığını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

olası durum ve öncelikler:

Yerinde yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerinde ekipler, ani değişen koşullara göre hareket ediyor; hasar görmüş alanlarda temkinli ilerleme gerekiyor. Başkanın paylaştığı tahmin, saha çalışmalarının yönlendirilmesinde önem taşıyor.

İçeride kaldığı tahmin edilen 4 kişinin sağ salim çıkarılması, operasyonun ana hedefi olarak öne çıkıyor. Yetkililer ve ekipler, mevcut durumu değerlendirerek arama yöntemlerini sürdürmeye devam ediyor.

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, gelişmelerle ilgili bilgilendirmenin süreceğini ve kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar yerel yönetimin desteğinin devam edeceğini belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı Köymen: &quot;Kurtarma çalışmaları devam ediyor, içeride 4 kişinin kaldığını...

Maltepe Belediye Başkanı Köymen: "Kurtarma çalışmaları devam ediyor, içeride 4 kişinin kaldığını tahmin ediyoruz"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek
images

Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu
images

Eski ilişkiye bağlı kundaklama: Seferihisar'da itfaiye personeli tutuklandı
images

Aliağa'da kaçış planı bozuldu: 10 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derecik'te imece geleneği evlerin dayanışma ruhunu canlı tutuyor

Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek

Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu

Eski ilişkiye bağlı kundaklama: Seferihisar'da itfaiye personeli tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı