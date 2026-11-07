Maltepe'de motosikletli saldırganlar kuaföre ateş açtı: iki yaralı

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bulunan bir kuaför dükkanına motosikletle gelen şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Saldırının dükkanın önünde gerçekleştiği ve şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Emniyetin çalışmaları:

Olay yeri inceleme ekipleri kuaför dükkanında detaylı çalışma yaptı; delil toplama ve kamera kayıtlarının incelenmesi devam ediyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Maltepe'de kuaför dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı