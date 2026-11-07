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Maltepe'de motosikletli saldırganlar kuaföre ateş açtı: iki yaralı

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki kuaför dükkanına motosikletli saldırganlar silahla ateş açtı; 2 kişi yaralandı, polis soruşturması sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de motosikletli saldırganlar kuaföre ateş açtı: iki yaralı

Maltepe'de motosikletli saldırganlar kuaföre ateş açtı: iki yaralı

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bulunan bir kuaför dükkanına motosikletle gelen şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Saldırının dükkanın önünde gerçekleştiği ve şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

Emniyetin çalışmaları:

Olay yeri inceleme ekipleri kuaför dükkanında detaylı çalışma yaptı; delil toplama ve kamera kayıtlarının incelenmesi devam ediyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Maltepe'de kuaför dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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