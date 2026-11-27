Çalışmanın kapsamı:

Maltepe Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda yürüttüğü genel temizlik hareketini okullara taşıdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi ölçeğinde eş zamanlı bir temizlik ve bakım seferberliği düzenledi.

Okullarda uygulanan müdahaleler:

Mahalle sınırları içinde bulunan eğitim kurumlarının çevreleri ve bahçeleri öncelikli olarak ele alındı. Özellikle Cavat Kara Anaokulu çevresinde tazyikli yıkama, süpürme ve atık toplama işlemleri yapılarak, miniklerin güvenle kullanabileceği hijyenik oyun alanları oluşturuldu. Çalışmalar sırasında oyun parklarındaki zemin ve ekipmanların temizliği ile çevre yeşil alanlarının bakımı da gerçekleştirildi.

Toplum geri bildirimi ve devam eden planlar:

Çalışmaları gören vatandaşlar ve öğrenciler, temizlik ekiplerine memnuniyetlerini iletti. Yetkililer, Maltepe genelinde benzer temizlik ve bakım faaliyetlerinin 18 mahallede aralıksız süreceğini bildirdi. Belediye, okullar başta olmak üzere kamusal kullanım alanlarında düzenli hijyen programları ile kent yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Bu kapsamlı saha çalışması, hem kısa vadede çocukların güvenli ve temiz ortamlarda vakit geçirmesini sağlamayı hem de uzun vadede mahallelerin rutin bakım standardını yükseltmeyi amaçlıyor.

MALTEPE BELEDİYESİ, DAHA TEMİZ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR KENT HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HAREKETİNİ OKULLARA DA TAŞIDI.