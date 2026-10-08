Maltepe'de sabah çöken bina: 2 kişi hayatını kaybetti, enkazda 2 kişi için çalışmalar sürüyor

Maltepe'de 7 katlı binada çökme: 2 ölü, enkazda 2 kişi aranıyor
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada, saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Olayda binanın 3 katında çökme yaşandığı bildirildi.
olaya müdahale:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri hızla çalışma başlattı. Yapılan ilk tespitlere göre enkazdan çıkarılanlar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, enkaz altında 2 kişinin daha olduğuna işaret ederek arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
dinleme ve kurtarma çalışmaları:
Ekipler enkaz üzerinde dinleme ve arama faaliyetleri yürütüyor. Sahadan gelen bilgilere göre kurtarma ekipleri, olası canlılara ulaşabilmek için yer yer dinleme cihazlarıyla tespit ve çağrı çalışmaları yapıyor; bazen "Sesimi duyan var mı?" gibi sesli çağrılara başvurulduğu ifade edildi.
valilik açıklaması:
İstanbul Valiliği: "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"
Maltepe'de ekipler çöken binada dinleme yapıyor: "Sesimi duyan var mı?"
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