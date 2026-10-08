Maltepe'de sabah çöken binanın enkazından kurtarma anları

olay ve ilk bilgiler:

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40 sıralarında 7 katlı binanın üç katında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olayın ardından AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarıldı, 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Göçük altında olduğu belirtilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

kamera görüntüleri ve tanık kayıtları:

Çökme anına ilişkin ilk görüntüler, sabah saatlerinde olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen videolarda binanın yıkılma anı ve ekiplerin ilk müdahaleleri görülüyor; görüntüler olayın ilk anlarına dair görsel bir kayıt sağladı.

arama kurtarma çalışmaları:

Arama kurtarma ekipleri enkazda olabilecek kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki operasyonların devam ettiğini ve ölü ve yaralı sayılarına ilişkin bilgilerin ekiplerin çalışmaları tamamlandıkça netleşeceğini bildirdi. Çökme nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Maltepe'de çöken binanın ardından yaşanan panik kamerada