Dolar 49,2103 +0,02%
Euro 55,2173 +0,24%
Bist 12.115,05 -0,07%
Altın Gram 6.564,95 +0,21%
EUR/USD 1,1193 -0,06%
Brent Petrol 104,15 +3,94%
--°

Maltepe'de sabah saatlerinde bina çöküşü: üçüncü kat çöktü, iki kişi kurtarıldı

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40'ta 7 katlı binanın üçüncü katında çökme meydana geldi; AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri iki kişiyi sağ çıkardı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de sabah saatlerinde bina çöküşü: üçüncü kat çöktü, iki kişi kurtarıldı

Maltepe'de erken saatlerde çökme

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Sahaya AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor.

İnceleme ve soruşturma:

Çökme nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında çökme: 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında çökme: 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek
images

Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu
images

Eski ilişkiye bağlı kundaklama: Seferihisar'da itfaiye personeli tutuklandı
images

Aliağa'da kaçış planı bozuldu: 10 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derecik'te imece geleneği evlerin dayanışma ruhunu canlı tutuyor

Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek

Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu

Eski ilişkiye bağlı kundaklama: Seferihisar'da itfaiye personeli tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı