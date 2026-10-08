Maltepe'de sabah saatlerinde bina çöküşü: üçüncü kat çöktü, iki kişi kurtarıldı

Maltepe'de erken saatlerde çökme

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Sahaya AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor.

İnceleme ve soruşturma:

Çökme nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında çökme: 2 kişi sağ olarak çıkarıldı