Maltepe'de saniyeler içinde üç kat çöktü, anlar kameraya yansıdı

olayın görüntüleri:

Maltepe'de bulunan 7 katlı bir binanın üçüncü katında çökme meydana geldi. Olayın çöküş anı, binaya ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler çökmenin başladığı ve ilerlediği anları net şekilde gösteriyor. Kayıtlarda yapının parçalanma süreci ve çöküşün kronolojisi izlenebiliyor.

kayıtlardan dikkat çeken noktalar:

Paylaşılan videoda, çöküşün başlangıcından sonra yapının bölüm bölüm sarsıldığı ve bazı katların hızla çöktüğü görülüyor. Görüntüler olayın gelişimini belgeleyici nitelikte.

3 katın çökmesi olayına ilişkin kaynak metinde yer alan bilgiler sınırlı olup, henüz ek resmi açıklama veya başka detay paylaşılmamıştır.

Maltepe'de binanın çökme anı kamerada