Olayın ayrıntıları:

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 27 Kasım tarihinde trafikte başlayan tartışma, araçlarından inen E.Y. (45) ile S.N.E. (74) arasında kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı.

Görüntülerin ardından yürütülen işlem süreci:

Sosyal medyada yayılan videolar üzerine polis ekipleri olayın taraflarını tespit edip yakaladı. Yapılan tespit ve soruşturma sonucunda, her iki sürücüye de trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

Cezalar ve adli süreç:

Kurum tarafından açıklanan rakamlara göre sürücülere kesilen toplam idari para cezası 183 bin 965 lira oldu. İşlemler kapsamında E.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi. E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

Olay, trafikte çıkan tartışmaların kısa sürede hem idari hem adli yaptırımlara yol açabileceğini gösterdi ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerin soruşturmaları hızlandırıcı rol oynadığını ortaya koydu.

MALTEPE’DE TRAFİKTE YAŞANAN KAVGA SONRASI POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN 2 SÜRÜCÜYE TOPLAM 183 BİN 965 LİRA CEZA KESİLDİ. SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULURKEN, ARACI DA TRAFİKTEN MENEDİLDİ.