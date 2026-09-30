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Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi

Maltepe ve Kartal’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda zula araçta 770 gram marihuana, 8 bin 500 TL ve 3 cep telefonu bulundu; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:50

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi

Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 14 Eylül tarihinde Maltepe ve Kartal ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, İ.Ö. (22) ve T.E.G. (23) adlı şüphelilerin iki ayrı araç kullandığı ve bu araçlardan birini uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla zula araç olarak değerlendirdikleri belirlendi.

Faaliyet biçimi ve yakalama:

Şüphelilerin, kendilerine iletilen adres bilgileri doğrultusunda zula araçtan aldıkları maddeleri diğer araçla belirlenen adreslere götürüp satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Her iki araca yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda İ.Ö. ve T.E.G. yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Ele geçirilenler:

Araçlarda yapılan aramalarda toplam 770 gram marihuana, 3 adet cep telefonu ve 8 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçen materyaller delil olarak kayıt altına alındı.

Hukuki süreç:

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Eylül’de sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklama kararı verildi ve şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR ZULA ARAÇTA 770 GRAM...

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR ZULA ARAÇTA 770 GRAM MARİHUANA VE 8 BİN 500 TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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