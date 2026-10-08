Maltepe'deki göçükten kurtulanın pişmanlığı: 'kentsel dönüşümde anlaşma olsaydı'

Olayın gelişimi:

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Binanın zemin üstü 3 katının çökmesi sonucu toplam 14 kişi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla şu ana kadar 8 kişi sağ olarak kurtarıldı; diğer 6 kişinin aranması sürüyor.

Binanın yapısı ve kullanımına dair bilgiler:

Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına göre bina 1987 yılında inşa edilmiş olup zemin + 6 kat şeklinde planlandı. Binanın zemin katı işyeri olarak kullanılırken, üst katlardaki 12 daire ikamet amaçlı kullanılıyordu. Çökme nedeni hakkında yetkililerce yapılan açıklamada henüz kesin bir belirleme olmadığı bildirildi.

Kurtarılanların ifadeleri ve mahalle gözlemleri:

Kurtarılanlardan Tolga Gürpınar, binada daha önce çatlaklar olduğunu ve sakinlerin zaman zaman 'çatır çatır' sesler duyduğunu söyledi. Gürpınar, kentsel dönüşümle ilgili olarak 'Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ve kurtarılanlar, kentsel dönüşüm sürecinin sonuçlanmamış olmasının yaşanan hasarı ve riskleri artırdığını belirterek bu noktada duyulan pişmanlığı dile getirdi.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı ve sağlık ekipleri kurtarılanlara müdahale etti. Yetkililer, çökme nedeninin tespit edilmesi ve benzer risklerin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ÇÖKEN BİNADAN KURTARILAN TOLGA GÜRPINAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU