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Mama sandalyesi piyasaya arzı durduruldu: Ticaret Bakanlığı uyardı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartların altında olduğu mama sandalyesinin piyasaya arzını durdurdu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuklar için üretilen bir mama sandalyesinin ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin standartlarda belirtilen değerlerin altında olduğu saptandı.

Tespit edilen riskler:

Bakanlık, bu uygunsuzluğun çocukların sandalyeden düşerek yaralanma riskini artırdığı değerlendirmesine yer verdi. Bu tür mekanik uyumsuzlukların çocuk ürünlerinde ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Piyasa önlemleri ve ebeveynlere uyarı:

Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ebeveynlere ve bakım verenlere yönelik olarak, ellerinde bu tür bir ürün olduğunu düşünenlerin kullanımı derhal durdurmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri önerildi. Bakanlık tarafından yapılacak ek bildirimler ve toplatma uygulamaları için resmi kanalların izlenmesi önem taşıyor.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, DÜŞME VE YARALANMA RİSKİ OLAN MAMA SANDALYESİNİN ARZININ...

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, DÜŞME VE YARALANMA RİSKİ OLAN MAMA SANDALYESİNİN ARZININ DURDURULDUĞU AÇIKLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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