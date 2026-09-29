Mamak'ta ev yangınında anne ve oğlu itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

yangın ve kurtarma:

Ankara'nın Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 293. Sokak adresindeki 7 katlı apartmanın 4. katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek evde mahsur kalan S.A. ile oğlu A.A.'yı güvenli bir şekilde kurtardı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürdü.

sağlık müdahalesi ve hasar:

Dumandan hafif şekilde etkilenen anne ile oğluna olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi uygulandı. Her iki kişinin de durumunun stabil olduğu bildirildi.

Yangının çıktığı ev, müdahale sonrasında kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili polis ve itfaiye tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

ANKARA MAMAK'TA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE İLE OĞLU İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI. YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN, DUMANDAN HAFİF ŞEKİLDE ETKİLENEN ANNEYLE OĞLUNA SAĞLIK EKİPLERİNCE MÜDAHALE EDİLDİ.