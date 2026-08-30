Manavgat açıklarında 24 yıl sonra görülen kelebek balığı dalgıçları heyecanlandırdı

Manavgat'ta sualtına yansıyan nadir görüntü:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızılot açıklarında serbest dalış yapan Anıl Oğuz, sualtı kamerasıyla renkleriyle dikkat çeken kelebek balığını (bannerfish) görüntüledi. Sarı, siyah ve beyazdan oluşan göz alıcı renkleriyle bilinen bu tür, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu kökenli olup deniz akvaryumlarında da rağbet görüyor. Görüntülenen bireyin tek başına olması, türün bölgedeki yayılımına dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

görüntüleyen dalıcının anlatımı:

Anıl Oğuz görüntülediği balığın normalde eş veya sürü halinde yaşadığını, kendisinin daha önce Kızıldeniz’de bu türü sürüler halinde gördüğünü belirtirken, Türkiye kıyılarında ilk kez karşılaştığını vurguladı. Oğuz, "Bannerfish balıkları görselliği güzel olan balıklar. Su altında bu balıklarla karşılaşmak sanırım çoğu dalıcının hayalidir. Eğer Antalya’da popülasyonu istediğimiz şekilde artarsa balıkların ilerleyen dönemlerde oluşturacağı görüntünün bir görsel şölen olacağını düşünüyorum" dedi.

bilimsel değerlendirme ve çağrı:

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın Antalya Körfezi’nde ilk kez 2002 yılında Konyaaltı falezlerinin başlangıcında tespit edildiğini hatırlattı. Gökoğlu, balığın daha sonra birkaç farklı noktada, aralarında Lübnan kıyılarının da bulunduğu yerlerde görüldüğünü belirterek, "Bu balık 2002 yılında ilk kez Antalya Körfezi’nde Konyaaltı falezlerinin başlangıcında bulundu. 2002 yılında biz tespit ettik. Aradan geçen epey bir zaman sonra bu balık ikinci kez Lübnan kıyılarında tespit edildi. Daha sonra birkaç noktada da bu tür görüldü. Şimdi Manavgat Kızılot açıklarında serbest dalış yapan bir balıkçı tarafından görüntülendi." değerlendirmesini paylaştı.

Gökoğlu, türün Chaetodontidae (kelebek balıkları) familyasına ait olduğunu, Kızıldeniz yolunu kullanarak Akdeniz’e giriş yapan Kızıldeniz kökenli türlerin takibinin sürdüğünü aktardı ve önemli bir tespitte bulundu: "Akdeniz gittikçe tropikalleşiyor. Bundan sonra Akdeniz’de bu tür renkli balıkları daha sık görmeye başlayacağız."

Aynı zamanda vatandaşlara yönelik uyarıda bulunan Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balıkları görenler dokunmasın, bize bildirsinler. Biz zaten bilim camiasına bildiriyor ve takip ediyoruz" diyerek gözlem paylaşımının hem bilimsel izlem hem de bölgesel yayılımın takibi açısından değerine vurgu yaptı.

Uzmanlar, bölgede bu tür gözlemlerinin artmasının ekosistem ve biyolojik çeşitlilik açısından izlenmesi gerektiğini, halkın ve dalgıçların bildirimlerinin türün yerleşme eğilimi hakkında önemli veri sağlayacağını belirtiyor. Gözlenen bireyin tek olması, ilerleyen dönemde popülasyon artışı halinde sürüler halinde görüntülenme olasılığını açık bırakıyor ve kıyıdaki dalış topluluğu için olası görsel bir zenginleşme sinyali olarak yorumlanıyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SERBEST DALIŞ YAPAN ANIL OĞUZ, MANAVGAT KIZILOT AÇIKLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DALIŞ SIRASINDA RENKLİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKEN KELEBEK BALIĞINI (BANNERFİSH) SU ALTI KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLEDİ.