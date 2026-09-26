Manavgat belediyespor kadın voleybol takımı sezona disiplinli hazırlanıyor

Manavgat Belediyespor hazırlık maçında takım bütünlüğünü gösterdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Mega Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek ve Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya yer aldı.

saha performansı:

Hazırlık müsabakasında takımın sahadaki organizasyonu ve oyuncuların disiplinli duruşu dikkat çekti. Antrenman döneminde öne çıkan servis-karşılama, blok ve savunma düzenine dair uygulamalar maç içinde somutlaşıp, takımın oyun ritmini artırdı. Teknik ekip, bu tür hazırlık maçlarını oyuncuların kondisyon ve taktik uyumunu test etmek için kullanıyor.

yetkililerin mesajı:

Maç sonrası yapılan değerlendirmede Av. Mehmet Çiçek takıma destek vererek, "Yeni sezona disiplinli ve kararlı bir şekilde hazırlanan takımımıza başarılar diliyor, sporcularımıza ve teknik ekibimize verimli bir sezon temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. İlçe yetkilileri, sezon öncesi bu tür karşılaşmaların takım moraline olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Manavgat Belediyespor, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarıyla yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor ve teknik ekip ile sporcuların ortak çalışmasıyla bu hedefe ulaşmayı planlıyor.

YENİ SEZONA HAZIRLANAN MANAVGAT BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ MEGA SPOR KULÜBÜ KARŞISINDA MÜCADELE ETTİ.