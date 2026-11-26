Manavgat’ta il olma talebi yeniden masaya yatırıldı:

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısı, Manavgat’ın il olma talebini tazelemek, geçmiş çalışmaları değerlendirmek ve ortak bir yol haritası belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk koordinasyonunda yapıldı ve açılış konuşmasını Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek yaptı.

Toplantının geçmişi ve ortak hedef vurgusu:

Çiçek, Manavgat’ın il olma talebinin yaklaşık 33 yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, 1993'ten bu yana farklı siyasi görüşlerden temsilciler ve sivil toplum kuruluşlarının bu hedef doğrultusunda bir araya geldiğini belirtti. Geçmiş dönemlerde emeği geçenlerin çalışmaları değerlendirildi; Çiçek, konunun herhangi bir siyasi görüşe indirgenemeyecek, kentin ortak meselesi olduğuna dikkat çekti.

Çiçek'in rakamlarla sunduğu gerekçeler:

Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat’ın mevcut demografik ve ekonomik verilerini öne çıkararak il olma talebini savundu. Manavgat’ın bugün 266 bin 480 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirten Çiçek, nüfus bakımından il olması konuşulan 19 ilçenin 16’sından daha kalabalık olduklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SEGE-2022 verilerine göre Manavgat, 973 ilçe arasında 74. sırada yer alıyor; karşılaştırılan 19 ilçe içinde ise ikinci sırada olduğu kaydedildi. Çiçek ayrıca 2025 yılı için yaklaşık 22 milyar 38 milyon lira vergi ödendiğini, bunun şehrin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını gösterdiğini söyledi.

Turizm kapasitesine ilişkin verileri de paylaşan Çiçek, Manavgat’ta 423 tesis, 193 bin yatak kapasitesi bulunduğunu; 2025 yılının ilk dokuz ayında 24 milyon gecelemenin gerçekleştiğini ve Türkiye’deki yabancı turist gecelemelerinin bileşeninden biri olduğunu, ülke içindeki payının beşte bir düzeyinde olduğunu vurguladı.

İstihdam ve işyeri verileri de savunmada öne çıktı: Ağustos 2025 itibarıyla 131 bin 20 sigortalı çalışan ve 11 bin 259 iş yeri ile Manavgat’ın birçok ilden önde olduğu belirtildi. Tarımsal üretimde ise Türkiye muz üretiminin yaklaşık beşte biri ve susam üretiminin dörtte biri Manavgat kaynaklı olduğu ifade edildi.

Komite önerisi ve atılacak adımlar:

Toplantıda, il olma hedefinin koordineli yürütülmesi için bir komite kurulması önerisi öne çıktı. Komitenin STK temsilcileri, siyasi parti başkanları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, bürokratlar ve geçmiş dönem belediye başkanlarından oluşması gerektiği belirtildi.

Katılımcılar, geçmişte yapılan çalışmaların ve belgelerin yeniden incelenmesini, güncel verilerle kapsamlı bir dosya hazırlanmasını ve ilgili kurumlarla ortak girişimlerde bulunulmasını önerdi. Bu yaklaşımın, talebin siyasi ve kurumsal farklılıkların ötesinde ortak bir hedef olarak ele alınmasını sağlayacağı vurgulandı.

Toplantı, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri, muhtarlar ve basın mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK KONUŞMA YAPTI