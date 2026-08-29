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Manavgat kıyısında sazlık alev aldı: itfaiye kaplumbağaları kurtardı

Manavgat Sorgun Mahallesi boğaz mendirek yolu'ndaki sazlıkta çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; iki kaplumbağa kurtarıldı ve güvenli alana bırakıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:42

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Manavgat kıyısında sazlık alev aldı: itfaiye kaplumbağaları kurtardı

Manavgat'ta sazlıkta başlayan yangın söndürüldü:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi, boğaz mendirek yolu üzerindeki göl kenarı sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı ve oteller bölgesinde endişeye yol açtı. Kuru otlar ve sazlıkların rüzgârın etkisiyle bir anda alev almasıyla başlayan yangına, bölge ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan otel çalışanları müdahale etti. Ekiplerin koordineli çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

olay yerinde kaydedilenler ve sonuç:

Müdahale sırasında bölgede bulunan iki kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından alınarak yıkandıktan sonra güvenli bir alana bırakıldı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ile Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan de söndürme çalışmalarını olay yerinden takip etti.

Olay, bölgedeki otel ve yerleşim alanlarında kısa süreli tedirginlik yarattı; ekiplerin zamanında müdahalesi daha büyük bir zararın önüne geçti. Yetkililer, benzer yangınlara karşı dikkatli olunması ve önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SAZLIK VE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SAZLIK VE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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