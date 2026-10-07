Manavgat operasyonunda 20 yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli yakalandı

Operasyonun detayları:
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ekipler harekete geçti. Soruşturmayı yürüten Jandarma Dedektifleri (JASAT), izleme ve tespit faaliyetleri sonucunda aranan kişinin yerini belirledi.
Suçlama ve ceza bilgisi:
Operasyon kapsamında yakalanan şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası
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