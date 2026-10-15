Manavgat ticaret odasında yeni yönetim görev dağılımı açıklandı

Manavgat ticaret odasında yönetim kurulu görev dağılımı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) yeni dönem yönetimi, başkan Önem Gök öncülüğünde mazbatalarının alınmasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını tamamladı.

seçilen isimler ve görevleri:

Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine İbrahim Anıl Özden ve Ahmet Ünal, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevine ise İbrahim Atalay seçildi. Atanan isimler, yönetimin önümüzdeki dönemdeki organizasyonunda görev alacak temel aktörler olarak belirlendi.

başkanın mesajı ve öncelikler:

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Önem Gök, "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine İbrahim Anıl Özden ve Ahmet Ünal, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevine ise İbrahim Atalay seçilmiştir. Görev alan tüm arkadaşlarıma yeni sorumluluklarında başarılar diliyorum. Yeni dönemde tüm üyelerimizi kucaklayan, istişareyi ve katılımı esas alan bir anlayışla hareket edeceğiz. Manavgat iş dünyamızın güçlenmesi, kentimizin ekonomik potansiyelinin en üst seviyeye taşınması için çalışacağız" dedi.

Başkan Gök'ün vurguladığı üzere yeni yönetim dönemi, üyelerle diyalog ve katılımı önceliklendiren bir anlayış üzerine kurulacak. MATSO, Manavgat'ın ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.

ÖNEM GÖK BAŞKANLIĞINDAKİ YÖNETİM KURULUNUN MAZBATASINI ALMASININ ARDINDAN İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİREN MATSO’DA GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.