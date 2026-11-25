Manavgatlı ekipler antalya'da kürsüyü doldurdu:

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan 9-10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Yarışları Antalya'da gerçekleştirildi. Antalya genelinden çok sayıda kulüp ve yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonda, Manavgat'ı temsil eden genç yüzücüler dört gün boyunca kendi yaş gruplarında ve stillerinde mücadele etti.

Manavgatlı sporcuların performansı dikkat çekti; yarışlar sonucunda ilçeyi temsil eden kulüplerin sporcuları 11 altın, 7 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazandı. Ayrıca Manavgat'tan 57 sporcu farklı yarışlarda derece elde ederek bölgeyi başarıyla temsil etti.

manavgat'ın performansı:

Başarı, kulüplerin ve antrenörlerin çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıktı. Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, sergilenen performansı ve disiplinli çalışmayı vurgulayarak tüm kulüpleri, antrenörleri, velileri ve genç yüzücüleri kutladı.

Sergiledikleri azim, disiplin ve üstün performansla Manavgat’ı en iyi şekilde temsil eden tüm kulüplerimizi, antrenörlerimizi, velilerimizi ve geleceğimizin teminatı genç yüzücülerimizi yürekten kutluyoruz dedi.

gözler Türkiye şampiyonasında:

Antalya'daki başarı sonrası beklenti ve odak, bir sonraki büyük sınava kaydı. Karakaya, ilçeyi temsil edecek sporculara desteğini yineleyerek 26-29 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali için sporculara ve kulüplere başarı diledi.

Manavgatlı gençlerin elde ettiği madalyalar, bölgedeki çalışmanın ve altyapının güçlülüğünü ortaya koyarken, ilçenin kısa vadeli hedefi finale güçlü bir şekilde hazırlanmak olarak öne çıkıyor.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN 9-10-11-12 YAŞ ULUSAL GELİŞİM LİGİ YÜZME YARIŞLARI’NA MANAVGATLI SPORCULAR DAMGA VURDU. İLÇEYİ TEMSİL EDEN KULÜPLERİN GENÇ YETENEKLERİ, DÖRT GÜN SÜREN NEFES KESEN YARIŞLARDA 11 ALTIN, 7 GÜMÜŞ VE 24 BRONZ OLMAK ÜZERE 42 MADALYA KAZANDI.