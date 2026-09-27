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Manavgatlı pehlivan Alper Küçük, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kategori atladı

Manavgat Belediyesporlu Alper Küçük, İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda küçük orta küçük boy şampiyonu olarak bir üst kategoriye yükseldi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manavgatlı pehlivan Alper Küçük, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kategori atladı

Manavgat'ın genç güreşçisi ulusal sahnede kazandı

Manavgat Belediyespor sporcusu Alper Küçük, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupasında küçük orta küçük boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Elde ettiği dereceyle küçük orta büyük boy kategorisine yükselme hakkı kazanan Küçük, turnuvada dikkat çeken performansıyla öne çıktı.

Turnuva performansı ve kategori yükselişi:

Oymapınarlı genç pehlivan, karşılaştığı rakiplere karşı gösterdiği teknik ve dirençle kupada birinciliğe uzandı. Bu sonuç, Küçük'ün hem bireysel kariyerinde önemli bir kilometre taşı hem de Manavgat güreş geleneği için yeni bir başarı olarak kayda geçti. Şampiyonluk, sporcunun bir üst kategoriye terfi etmesini sağlayarak gelecekte daha zorlu rakiplerle mücadele etme olanağı verdi.

Destek ve tebrikler:

Müsabakayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir ile Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek de takip etti. Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Küçük'ün başarısını değerlendirirken, "Alper, genç yaşta gösterdiği azim ve başarıyla Manavgatımızı gururlandırdı. Yağlı güreş sporunun Manavgat’taki köklü geleneğine yeni bir başarı hikâyesi ekledi" sözleriyle tebrik etti ve aile ile antrenörlere teşekkürlerini iletti.

Kariyer başlangıcı: Güreşe 2022 yılında Manavgat Belediyesi bünyesinde başlayan Alper Küçük, bu şampiyonlukla kariyerinde önemli bir adım atmış oldu ve önümüzdeki dönemde daha üst kategorilerde adından söz ettirmesi bekleniyor.

MANAVGAT BELEDİYESPOR SPORCUSU ALPER KÜÇÜK, YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA KÜÇÜK ORTA...

MANAVGAT BELEDİYESPOR SPORCUSU ALPER KÜÇÜK, YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON OLARAK KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY KATEGORİSİNE YÜKSELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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