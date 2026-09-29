Manavgatlı radyo programcısı Tarık Bayır kaza sonucu yaşamını yitirdi

Alanya'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Tarık Bayır, doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı.

kaza ve ilk müdahale:

Kaza, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bayır'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bayır, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

radyo camiasında iz bırakan isim:

Uzun yıllar Manavgat'ta yerel radyolarda program yapan Bayır, ‘‘Yolcu’’ adlı programıyla tanınıyordu. Mesleki yaşamı boyunca yerel yayıncılıkta aktif rol alan Bayır'ın vefatı, sevenlerini ve radyo camiasını derin üzüntüye boğdu.

Olayın detayları ve Bayır'ın tedavi sürecine ilişkin açıklamalar yetkililerce yapıldı. Vefatı, bölgedeki dinleyicileri ve meslektaşları tarafından üzüntüyle karşılandı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN VE HASTANEDE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN, MANAVGAT’TA UZUN YILLAR YEREL RADYOLARDA “YOLCU” ADIYLA PROGRAM YAPAN TARIK BAYIR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.