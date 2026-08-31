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Manavgat'ta alevlerden korunmak için toprağa gömülen kaplumbağa ekiplerce kurtarıldı

Manavgat'taki sarp arazide çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sırasında toprağa gömülen kaplumbağa, ekiplerce suyla soğutularak kurtarıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta alevlerden korunmak için toprağa gömülen kaplumbağa ekiplerce kurtarıldı

yangınla müdahale devam ediyor:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Müdahale çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel ile birlikte AFAD, Jandarma ve çeşitli STK’lara bağlı ekipler katılıyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının enerjisi düşürüldü; söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sarp ve dağlık arazi, ulaşımı ve söndürme düzenini zorlaştırırken hava ve kara unsurlarının koordinasyonu yangının kontrol altına alınmasında belirleyici oluyor. Ekipler, alevlerin tamamen söndürülmesi ve yangının sıçrama ihtimalinin ortadan kaldırılması için eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

kaplumbağanın kurtarılması:

Söndürme çalışmaları sırasında alevlerden korunmak amacıyla kendini toprağa gömmeye çalışan bir kaplumbağa ekiplerin dikkatini çekti. Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunan hayvanın kabuğuna su dökülerek soğutma yapıldı ve güvenli bir alana alındı. Benzer bir müdahale, Manavgat’ta önceki gün çıkan arazi yangınında da itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilmiş; yanmak üzere bulunan başka bir kaplumbağa suyla yıkanıp soğutularak güvenli alana bırakılmıştı.

doğal yaşam ve müdahale önemi:

Yangınlarda yaban hayatının korunması, yangın söndürme çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor. Sarp ve engebeli araziler hem ekiplerin erişimini güçleştiriyor hem de hayvanların kaçış ve saklanma davranışlarını etkiliyor. Bu tür kurtarma müdahaleleri, hem canlıların doğrudan zarar görmesini engelliyor hem de saha ekiplerinin yerel ekosistemi gözeten yaklaşımının önemini gösteriyor.

MANAVGAT İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN ÇIKAN ARAZİ YANGININDA DA YANMAK ÜZERE OLAN KAPLUMBAĞA İTFAİYE...

MANAVGAT İLÇESİNDE ÖNCEKİ GÜN ÇIKAN ARAZİ YANGININDA DA YANMAK ÜZERE OLAN KAPLUMBAĞA İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNMUŞ VE EKİPLER TARAFINDAN SUYLA YIKANIP SOĞUTULDUKTAN SONRA GÜVENLİ ALANA BIRAKILMIŞTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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