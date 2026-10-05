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Manavgat'ta alevlerin sardığı binada 2'si çocuk 4 kişi merdivenle kurtarıldı

Manavgat'ta 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı; dumandan etkilenenlere oksijen uygulandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta alevlerin sardığı binada 2'si çocuk 4 kişi merdivenle kurtarıldı

Manavgat'ta 5 katlı binada yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Durmuş Özen'e ait 10 dairelik 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara ulaştı ve mahallede paniğe yol açtı.

Müdahale ve kurtarma operasyonu:

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi balkon ve pencerelerden itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

sağlık durumu ve hasar:

Kurtarılanlar ambulansa alınarak sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi; dumandan etkilenenlere oksijen tedavisi uygulandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN, KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 5 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN, KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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