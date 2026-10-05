Manavgat'ta alevlerin sardığı binada 2'si çocuk 4 kişi merdivenle kurtarıldı

Manavgat'ta 5 katlı binada yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Durmuş Özen'e ait 10 dairelik 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara ulaştı ve mahallede paniğe yol açtı.

Müdahale ve kurtarma operasyonu:

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi balkon ve pencerelerden itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

sağlık durumu ve hasar:

Kurtarılanlar ambulansa alınarak sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi; dumandan etkilenenlere oksijen tedavisi uygulandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

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