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Manavgat'ta aynı caddede kısa arayla iki kaza: üç kişi yaralandı

Manavgat'ta Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda birkaç dakika arayla iki araç refüje girip ağaç ve direğe çarptı; kazalarda üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta aynı caddede kısa arayla iki kaza: üç kişi yaralandı

Olayın yaşandığı yer ve zaman:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda, birkaç dakika arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan araçların refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpması sonucu toplam 3 kişi yaralandı.

İlk kaza:

Boğaz-Mendirek istikametinden Manavgat yönüne doğru seyir halindeki 07 AKM 398 plakalı otomobili kullanan Ezgi S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce refüj bordürüne ardından refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya döndü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ezgi S. ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık ekipleri sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

İkinci kaza:

İlk kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 200 metre mesafede, birkaç dakika sonra meydana gelen ikinci olayda 07 LEC 77 plakalı otomobilin sürücüsü Neriman Ç. yine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüj bordürüne ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı; kazada otomobilin sol ön tekeri koptu.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İkinci araçta bulunan sürücü Neriman Ç. ile yolcu Hülya B. de olay yerindeki 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yetkililer, bu iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU ÖNCE REFÜJ BORDÜRÜNE ARDINDAN DA...

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU ÖNCE REFÜJ BORDÜRÜNE ARDINDAN DA PALMİYEYE ÇARPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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