Manavgat'ta Bahçelievler'de motosiklet çarpışması: üç yaralı

Manavgat'ta motosiklet çarpışması: üç kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi 5056 Sokak'ta meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Olayda sürücüler ile bir yolcu yaralanarak sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaza yeri ve gelişimi:

Kazanın, Demokrasi Bulvarı yönünde seyreden Hasan A. T. idaresindeki 07 BLU 474 plakalı motosiklet ile Atatürk Ortaokulu yönünde ilerleyen Recep E. idaresindeki 07 CKN 704 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Çarpışma sonucu her iki sürücü ile 07 BLU 474 plakalı motosiklette bulunan Zehra T. yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SOKAK KESİŞİMİNDE 2 MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.