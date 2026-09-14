Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Manavgat'ta ortak operasyon yürütüldü

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdi. Emniyet ekipleri 13 ekip ve 58 personel ile 13 adreste arama yaparken, jandarma ekipleri 26 ayrı hedefe yönelik operasyon düzenledi.

operasyonun seyri:

Aramalar sırasında ekipler, farklı adreslerde arama ve el koyma işlemleri uyguladı. Jandarma tarafından bir evde yapılan aramada, üzeri siyah çadır ve bez Türk bayrağıyla kapatılmış bölüme girilerek detaylı kontrol yapıldı. Siyah çadır kaldırıldığında duvar dibinde poşet içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 18 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 594 tabanca fişeği ve 162 av tüfeği kartuşu yer aldı. Ayrıca 4 kesici alet, 47 uyuşturucu hap, 1 kilogram esrar, 450 gram kokain olduğu değerlendirilen madde, 0,62 gram metamfetamin, 51 içimlik A4 uyuşturucu madde ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Müdahaleler sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 200 TL ve 375 avro ile çeşitli çaplarda mühimmat da tutanak altına alındı.

şüphelilere yönelik işlemler:

Emniyet ekiplerinin operasyonunda 10 şüpheli, jandarma ekiplerince ise 4 şüpheli yakalandı ve işlem başlatıldı. Emniyet tarafından yürütülen işlemlerde 2 şüpheli hakkında 2521 Sayılı Kanun kapsamında idari işlem, 6 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında ve 3 şüpheli hakkında ise 6136 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 3'ünün mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği bildirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla ilgili de adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, operasyonların bölgedeki suçla mücadele kararlılığının bir parçası olduğunu belirtti ve benzer denetimlerin süreceğini açıkladı.

BİR EVDE YAPILAN ARAMADA İSE ÜZERİ SİYAH ÇADIR VE TÜRK BAYRAĞIYLA KAPATILAN BÖLÜMDE UYUŞYTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.